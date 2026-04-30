多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが30日、都内で行われた『ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド25周年PR発表会』に登壇した。【写真】もぐもぐかわいい！ハーゲンダッツにかぶりつくTWICE・SANASANAは、純白のミニドレスを着用。華やかな存在感を放つと、MCも「妖精が舞い降りたよう」と絶賛した。6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演MUFG STADIUM（