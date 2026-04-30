TWICE・SANA、純白の“妖精スタイル”披露 TWICE国立競技場公演の“ご褒美”明かす
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが30日、都内で行われた『ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド25周年PR発表会』に登壇した。
【写真】もぐもぐかわいい！ハーゲンダッツにかぶりつくTWICE・SANA
SANAは、純白のミニドレスを着用。華やかな存在感を放つと、MCも「妖精が舞い降りたよう」と絶賛した。
6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）3Daysを完走したばかりのSANAは「差し入れでハーゲンダッツさんからたくさんクリスピーサンドをいただいて、スタッフさんとメンバーのみんなでおいしくいただきました」と声を弾ませていた。
イベントでは、SANAが25周年を記念した「クリスピーサンドサプライズ」のコンテンツとして、デジタル上でのオリジナルのクリスピーサンド作りとSNS連動企画「SANAが知らない25のこと」の中からクイズに挑戦した。
【写真】もぐもぐかわいい！ハーゲンダッツにかぶりつくTWICE・SANA
SANAは、純白のミニドレスを着用。華やかな存在感を放つと、MCも「妖精が舞い降りたよう」と絶賛した。
6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）3Daysを完走したばかりのSANAは「差し入れでハーゲンダッツさんからたくさんクリスピーサンドをいただいて、スタッフさんとメンバーのみんなでおいしくいただきました」と声を弾ませていた。
イベントでは、SANAが25周年を記念した「クリスピーサンドサプライズ」のコンテンツとして、デジタル上でのオリジナルのクリスピーサンド作りとSNS連動企画「SANAが知らない25のこと」の中からクイズに挑戦した。