３０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２２．２５ポイント（１．２３％）安の２５７８９．５９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１２．６０ポイント（１．２８％）安の８６９３．００ポイントと反落した。売買代金は１５６５億８５１０万香港ドルに拡大している（２９日前場は１３３０億８６００万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンスが強まる流