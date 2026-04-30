公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン（DMHC）と地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立小児総合医療センター（東京都府中市）は、院内で付き添い家族が休息できる施設「ドナルド・マクドナルド・ファミリールーム 東京都立小児総合医療センター」を、2026年5月15日にオープンする 。【画像】「ファミリールーム」のほかに、様々な寛ぎのスペースが設置されている「ドナルド・マクドナル