ダイソーの『ミトンアームカバー』は、肩下までしっかり覆う約60cmのロング丈で、紫外線を徹底ガードできる高機能アイテム。接触冷感加工が施されたさらっとした素材と、スマホ操作や腕時計確認ができるスリット構造で日常使いにピッタリ。機能性と快適さを両立した、妥協しない大人のUVケアグッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミトンアームカバー価格：￥330（税込）サイズ（約）：60cm販売ショップ：ダイソーJ