100均で300円なら安いモノ…！バッグに入れとくと安心感違う！高機能の日焼け対策グッズ

ダイソーの『ミトンアームカバー』は、肩下までしっかり覆う約60cmのロング丈で、紫外線を徹底ガードできる高機能アイテム。接触冷感加工が施されたさらっとした素材と、スマホ操作や腕時計確認ができるスリット構造で日常使いにピッタリ。機能性と快適さを両立した、妥協しない大人のUVケアグッズです！

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商品情報

商品名：ミトンアームカバー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：60cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480743868

300円するけれど…お値段以上に高機能なUV対策グッズ！

これからの季節、気になってくるのはやはり紫外線。何かいいものがないかな〜とダイソーを訪れると、季節もの売り場で上品なアームカバーを発見しました。

今回GETしてきたのは、『ミトンアームカバー』という商品。まず特徴的なのは、その圧倒的なカバー力。全長約60cmのロング丈で、手の甲から肩下あたりまでしっかり覆ってくれます。

半袖のときにどうしてもできてしまう袖と腕の隙間をしっかり埋めてくれるので、紫外線対策としての安心感がかなり高いです。

素材はつるっとした光沢のある生地。接触冷感加工のおかげで、肌に触れるとひんやりとした心地よさがあります。

暑い日でもベタつきにくく、さらっと着けられるのは嬉しいポイントです。

スリット構造が便利！ダイソーの『ミトンアームカバー』

ミトン型で手の甲までしっかりカバーしながらも、指先にはスリットが入っているため、装着したままスマホ操作が可能です。

いちいち外さなくていいので、外出中のちょっとしたストレスが減ります。

さらに便利なのが、手首部分の腕時計用スリット。アームカバーをずらさなくても時計が確認できるので、時間チェックもスムーズ。

大人のコーディネートにも馴染むデザインも魅力です。

ただ注意点としては、伸縮性が高くないこと。その分生地がしっかりしていて、UVカット率96%という高い性能を発揮してくれます。

ズレにくく安定感もあるので、長時間の外出にもおすすめです。

今回はダイソーの『ミトンアームカバー』をご紹介しました。

バッグにひとつ入れておくだけで安心感が違う、ダイソーのUV対策グッズ。ネットに入れれば洗濯も可能なので、汗をかくシーズンでも清潔を保てるのも◎

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。