(C)FujiTelevision Network, Inc. フジテレビジョンは、5月～6月に行なわれるF1第4戦マイアミGP、第5戦カナダGP、第6戦モナコGPについて、一部セッションを動画配信サービス・FODの月額プラン「FODプレミアム」ユーザー向けに無料配信する。無料配信はフリー走行・スプリント予選が対象。 通常、FODでF1各セッションを視聴するには「FOD F1プラン」(月額3,880円～)への加入が必要だが