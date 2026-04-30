(C)FujiTelevision Network, Inc.

フジテレビジョンは、5月～6月に行なわれるF1第4戦マイアミGP、第5戦カナダGP、第6戦モナコGPについて、一部セッションを動画配信サービス・FODの月額プラン「FODプレミアム」ユーザー向けに無料配信する。無料配信はフリー走行・スプリント予選が対象。

通常、FODでF1各セッションを視聴するには「FOD F1プラン」(月額3,880円～)への加入が必要だが、第4～6戦の一部セッションを「FODプレミアム」(広告つき月額976円～)加入者向けに無料配信する。

5月1日に行なわれるマイアミGPでは、24時50分～のフリー走行1、29時20分～のスプリント予選を、5月22日のカナダ第4戦では25時20分～のフリー走行1、29時20分～のスプリント予選を無料配信。

モナコGPでは6月5日20時20分～のフリー走行1、23時50分～のフリー走行2、6日19時20分～のフリー走行3を、それぞれ無料配信する。

各セッションのコメンタリーはFODコメンタリー限定で、実況はサッシャ。解説はマイアミGPは浜島裕英、カナダGPは山本雅史、モナコGPでは中野信治が務める。

またFODでは4月27日～5月11日17時59分までの期間中、初めてFODプレミアムに登録する人を対象に最初の1カ月間の料金が200円となる「FOD初回200円春のGWキャンペーン」を開催中。期間中にFODプレミアムに初めて登録のうえ、月額1,320円のスタンダードコースを選択した場合、初回請求分の利用料金が200円になる。

(上段左)『東京 P.D. 警視庁広報2係 season2』

(C)フジテレビ

(上段右)『純愛上等!』

(C)映画「純愛上等!」製作委員会

(下段左)『転校生ナノ』

(C)GMM Grammy PCL/フジテレビ