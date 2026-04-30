交通事故と特殊詐欺の被害を防ごうと、関係する団体に対し相互での協力を呼び掛ける依頼書が、石川県内の警察署から交付されました。これは、特殊詐欺の被害防止活動を行う団体と交通安全の関係団体に対し、それぞれの活動を相互に行ってもらおうと、金沢東警察署が行ったものです。30日の交付式では、遠藤英之署長が「皆さまのお力添えがないと、この種の犯罪・事故の抑止には達しえない」と、4つの団体に協力を依頼しました。