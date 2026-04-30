どうしてもお客さんを帰らせたくないわんちゃんの光景が可愛いと、1万再生を超えて注目を集めています。 大好きなボールを投げてみても全く興味を向けないわんちゃんの姿を見た人からは、「『いかないで～』の感じが切ないですね」「ゴールデン飼いたくなっちゃいました」と温かなコメントが寄せられることとなりました。 【動画：どうしてもお客さんを帰らせたくない犬→玄関に居座って…外に出たくなく