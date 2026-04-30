新しい「Fire TV Stick HD」を使ってみた Amazonは、従来モデルよりもスリムなデザインを採用し、テレビからのUSB給電でも使用可能な新しいストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」を4月30日に出荷開始した。価格は6,980円。発売に先駆けて実機を試すことができたので、本体のスリム化や、平均30％の高速化された動作など、使い勝手をチェックした。 新しいFire TV Stick HDは「Fire TV St