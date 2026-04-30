「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）阪神がヤクルトとの投手戦を制して首位に浮上した。高橋遥人投手（３０）が３安打完封で今季３勝目をマークした。４月までに３完封は２リーグ制以降では球団初。１リーグ制を含めても１９４３年の若林忠以来８３年ぶりの快挙となった。打線は左手首骨折の近本、２８日に右ふくらはぎに自打球の中野が２年ぶりにそろってスタメンを外れた。代役として起用された１番・福島が三回２死