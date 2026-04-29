長崎水辺の森公園などを会場に5月2日(土)から始まる、今年の「DEJIMA博」。 初登場グルメを一足先に紹介します。 ◇名物！極上肉づくしバーガー 1,800円(税込) 最初のお店は、東京でも有数のカフェ激戦地として知られる「清澄白河」の人気店『3000日かけて完成した極上ハンバーガーField』。 なぜ、こんな店名なのかというと…。 （オーナー 岩元 宏康さん） 「私がバ