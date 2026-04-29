空気階段・鈴木もぐらさんこの記事の画像を見るお笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらさんが、初エッセイを刊行。食を通して、母親との思い出、学生時代の部活、芸人仲間との交流などについて語る『没頭飯』（ポプラ社）は、もぐらさんの半生が垣間見える一冊だ。Web連載に加えて、語り下ろし・書き下ろしエッセイ、2023年のダイエット成功後、欲望全開で食べた怒涛のハイカロリー食を紹介したXの「復讐」投稿も収録されている。も