俳優の斎藤工が２９日、都内で宣伝アンバサダーを務める映画「サンキュー、チャック」（マイク・フラナガン監督、５月１日公開）の公開記念先行感謝上映イベントに出席した。原作は「スタンド・バイ・ミー」「ショーシャンクの空に」などで知られるスティーブン・キングの小説。突然、奇妙な広告が街を埋め尽くし、その謎にまつわる物語が展開されるヒューマンミステリーだ。主人公・チャック役のトム・ヒドルストンによる華麗