俳優の斎藤工が２９日、都内で宣伝アンバサダーを務める映画「サンキュー、チャック」（マイク・フラナガン監督、５月１日公開）の公開記念先行感謝上映イベントに出席した。

原作は「スタンド・バイ・ミー」「ショーシャンクの空に」などで知られるスティーブン・キングの小説。突然、奇妙な広告が街を埋め尽くし、その謎にまつわる物語が展開されるヒューマンミステリーだ。主人公・チャック役のトム・ヒドルストンによる華麗なダンスに魅了された斎藤は「映画史に残るダンスシーン。ただ踊るというより、生命力の象徴」と絶賛した。

ただ、宣伝アンバサダーとして自身が出演していない作品の宣伝を担うことに「取って付けたような洋画のアンバサダーシステムに否定的。腑に落ちないことがある」と率直な心境を告白。当初はアンバサダーのオファーを断ることも考えたが、映画を見て「『これは！』と雷が落ちたように突き刺さった作品」と評するほど衝撃を受け、考え直したという。

１７歳の天才ドラマーＣＨＩＴＡＡ、ダンサーのＳＯＲＡ、畠中ひかり、お笑いコンビ「トム・ブラウン」も出席した。