BBQなど外ごはんを楽しみたいゴールデンウィーク。かたまり肉を豪快に焼いた『豚のレモングリル』なら、ボリューム満点！見た目にも気分が上がります。前日に下味をつけておけば、当日は焼くだけで簡単。焼き肉のたれのこくとうまみをまとった豚肉に、レモンのさわやかな酸味がきいて、ベランダで楽しむ「ベランピング」にもぴったりです♪『豚のレモングリル』のレシピ作り方【前日にすること】漬け込み肉を準備する。材料（3〜