【前日仕込みで楽】外ごはんやベランピングに！BBQは『豚のレモングリル』で決まり♪

BBQなど外ごはんを楽しみたいゴールデンウィーク。かたまり肉を豪快に焼いた『豚のレモングリル』なら、ボリューム満点！ 見た目にも気分が上がります。

前日に下味をつけておけば、当日は焼くだけで簡単。焼き肉のたれのこくとうまみをまとった豚肉に、レモンのさわやかな酸味がきいて、ベランダで楽しむ「ベランピング」にもぴったりです♪

『豚のレモングリル』のレシピ

作り方【前日にすること】

漬け込み肉を準備する。

材料（3〜4人分）

豚バラかたまり肉……450g

〈下味〉

焼き肉のたれ……大さじ5

しょうがのせん切り……1かけ分

豚肉は幅2cmに切る。保存袋に入れ、下味の材料を加えてもみ込む。中の空気をできるだけ抜いて口を閉じ、冷蔵庫に入れる。

作り方【当日にすること】

当日はこれを用意！

ピーマン……2〜3個

レモン（国産）……1個

しょう油

（1）ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に幅2cmに切る。レモンは横半分に切り、1/2量は薄い輪切りにする。残りはとっておく。

（2） 漬け込み肉を保存袋から1切れずつ取り出し、フライパンに並べる。弱めの中火にかけ、返しながら両面に焼き色がつくまで焼く。（1）を加え、ピーマンが少ししんなりするまで2分炒める。

（3） アルミホイルなどでふたをし、15分ほど蒸し焼きにする。肉を箸で割って火が通っていたら、しょうゆ小さじ1/2を回し入れて火を止める。好みで残りのレモンを絞っていただく。

しょうがの辛みが強めなので、好みで少なめにしても◎。こってり×さっぱりのバランスで、最後まで飽きずに食べられます。思いっきりかぶりついて楽しんで！

（『オレンジページ』2023年9月17日号より）