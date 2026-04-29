４試合のPK戦勝ちを含め、これで開幕13連勝だ。ベガルタ仙台は４月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-A第13節で、ザスパ群馬と敵地で対戦した。38分に先制を許したが、73分に武田英寿、76分に菅田真啓がネットを揺らして逆転に成功。80分に武田がこの日、２点目をマークしてダメ押し。３−１の逆転勝ちを収めた。 リードを奪われる苦しい展開だったが、力強く勝ち切った。白星を重ね続けるチームに