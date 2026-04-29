「もはや無敵のベガルタ」逆転勝利で驚愕の開幕13連勝！ 仙台がEAST-Aの首位独走「すげぇな」「まじで強いな」の声
４試合のPK戦勝ちを含め、これで開幕13連勝だ。
ベガルタ仙台は４月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-A第13節で、ザスパ群馬と敵地で対戦した。
38分に先制を許したが、73分に武田英寿、76分に菅田真啓がネットを揺らして逆転に成功。80分に武田がこの日、２点目をマークしてダメ押し。３−１の逆転勝ちを収めた。
リードを奪われる苦しい展開だったが、力強く勝ち切った。白星を重ね続けるチームに、ネット上では「勝ってて最高」「まじで強いな」「ベガルタやべー」「とられたら、取り返す」「もはや無敵のベガルタ」「13連勝ってすげぇな」といった声があがっている。
勝点35でEAST-Aの首位を独走。次節は５月２日にブラウブリッツ秋田をホームに迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
ベガルタ仙台は４月29日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-A第13節で、ザスパ群馬と敵地で対戦した。
38分に先制を許したが、73分に武田英寿、76分に菅田真啓がネットを揺らして逆転に成功。80分に武田がこの日、２点目をマークしてダメ押し。３−１の逆転勝ちを収めた。
リードを奪われる苦しい展開だったが、力強く勝ち切った。白星を重ね続けるチームに、ネット上では「勝ってて最高」「まじで強いな」「ベガルタやべー」「とられたら、取り返す」「もはや無敵のベガルタ」「13連勝ってすげぇな」といった声があがっている。
勝点35でEAST-Aの首位を独走。次節は５月２日にブラウブリッツ秋田をホームに迎える。
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