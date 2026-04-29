3月、神奈川県鎌倉市議会のロビーに歴代議長や現職議員の名前を並べたパネルが設置され、批判の声が広がっている。金色のプレートに名前が刻まれた豪華な仕様で、公費約400万円が投じられた。各所では《誰のための出費なのか》といった疑問が噴出し、厳しい指摘が相次いでいる。

【写真】「税金の無駄遣い」公費約400万円をかけた“豪華仕様”のパネル

豪華パネルには歴代議長や議員の名前

神奈川新聞の報道によると、パネルは2月定例会の会期中に議場前のロビーへ突然設置されたという。現職議員25人の顔写真とともに、歴代議長と副議長計143人の名前がマグネットで貼り付けられている。

従来、歴代議長の顔写真は10万円相当の鎌倉彫の額縁に入れられ、議会内の一室に飾られていたが、2025年に就任した中沢克之議長の発案で新たなパネル板の設置を決定したという。設置費用約400万円のうち約160万円は市長部局が負担した。

この報道を受け国民からは《どんな市政を行っているのやら》《設置も疑問ですが、立ち入り制限も大きな問題だと思います》《税金の無駄遣いの具体例として長いこと掲示されるんだろうな》と皮肉まじりの声や批判が相次いだ。

問題をさらに複雑にしているのは、同時期に行われた「議会改革」であるという。

市民を閉め出すような議会改革

「報道によると、セキュリティ強化を名目に2026年4月から議会棟への市民の自由な立ち入りが制限されました。さらに一部の常任委員会では、陳情審査における市民の発言が議事録から削除されるようになったといいます。本当に残すべきは議員や議長の名前ではなく、市民の声や市民のための政策の積み重ねでしょう」（社会部記者）

市民を閉め出すような議会改革に《時代に逆行している》と不満を抱く市民は多い。

議員の名前は金色のプレートで「見える化」する一方で、市民の声は「見えなくなる」という構図に、元大阪市議の飯田哲史氏は「大阪市議会にもありましたが、職員の皆さんが印刷した手作りのパネルです。それも誰でも入れるだろう市民対応用応接に」と私見を述べ、渋谷区議会議員の鈴木けんぽう氏も「鎌倉市議会のプレート、確かに何の意味があるのか疑問だなぁ。顔写真があるのはよさそうだけど特にメリットはなさそうだし？」と疑問を呈している。

練馬区議会議員のしもだ玲氏も『選挙ドットコム』掲載のブログで「議会が残すべき"歴史"とは、議員の名前の羅列ではなく、どんな声が上がり、どんな課題が共有され、どう解決に至ったのかというプロセスそのものではないでしょうか」続いて、議会改革とは「議員を飾ることではない」「区民の声を残すこと」「成果とプロセスを可視化すること」と締め括った。

今回の批判は、鎌倉市だけの問題にとどまらない可能性がある。全国の地方議会で同様の支出が行われていないか、市民の目が向けられることになりそうだ─。