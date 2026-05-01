FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月1日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「GWセール」を開始した。5月8日15時まで。FRONTIER「GWセール」人気モデルや最新モデルなど、厳選した全18機種のPCをセール価格で用意したという。セールの目玉モデルは、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「FRGHLMB650/WS0216」(税込セール価格292,800円)。マルチタスク性能に優れるCPU