陸上・織田幹雄記念国際陸上の織田幹雄記念国際が29日、ホットスタッフフィールド広島で行われ、女子1500メートルでドルーリー朱瑛里（岡山陸協）は4分16秒54で7位。2023年にマークした4分15秒50に肉薄した。ドルーリーが懸命に前を追った。年上の選手に食らいつき、4分16秒54でフィニッシュ。自己ベストの4分15秒50に迫った。「落ち着いて入って、リズムに乗ってどこまで上げれるかっていうのをテーマにしていた。タイムもま