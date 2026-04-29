北京国際モーターショーが24日、北京で開幕した。日本車に代わる自動車を仕入れるため、多くの中東の業者が集まっている。毎日経済新聞によると、米国、イスラエル、イランを巡る戦争が原因で、ホルムズ海峡の通航が滞るようになり、日系自動車メーカーの中東向け輸出が大きな影響を受けている。トヨタやマツダ、スバルなどは相次いで減産に追い込まれ、中東向けの輸出を停止せざるを得ないケースまで生じている。ある中東のディー