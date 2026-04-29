サッカー元日本代表で、現在は福島ユナイテッドFCに所属するキングカズこと三浦知良選手（59）の妻で、タレントの三浦りさ子（58）さんが、貴重な夫婦ショットを披露した。【映像】三浦りさ子とキングカズ、俳優の長男と格闘家の次男との家族ショット2人は1993年に結婚し、長男の獠太（28）は俳優、次男の孝太（23）は格闘家として活躍している。ブログでは夜桜の下で撮影した家族ショットを披露するなど、仲むつまじ