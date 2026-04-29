ダイソーで見つけた『カラビナ付ティッシュポーチ』は、見た目以上に機能性に優れた衛生グッズです。カラビナで外付けできる仕様で、中央のスリットからティッシュを直接引き出せるアイテム。バッグを開ける手間なくスムーズに使用でき、花粉症や鼻炎の季節にも頼れる存在です。この機会に要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カラビナ付ティッシュポーチ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー