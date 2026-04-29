プロ野球セ・リーグは28日、各地で3試合が行われました。ヤクルトは阪神との首位攻防戦初戦に打ち勝ちました。才木浩人投手相手に2回に4本のタイムリーを集め、打者一巡の猛攻で一挙6得点。その後一時2点差まで追い上げられるも、武岡龍世選手と赤羽由紘選手に本塁打が飛び出すなど再びリードを広げ、先発全員安打の12安打10得点で快勝しています。この勝利でヤクルトは首位に再浮上しました。5位・広島は3位・巨人に大勝。則本昂