またも大物補強だ！オイシックス新潟アルビレックスBCが主に救援でNPB通算313試合の登板実績がある国吉佑樹投手（34）を獲得することが28日、分かった。昨季限りでロッテから戦力外通告を受け、今季はメキシカンリーグでプレーする予定だったが、3月に腰痛で退団して帰国。リハビリを続けながら移籍先を模索していた。近日中にも正式に発表される。ファーム・リーグ参加3年目の今季に対する、球団の本気度の表れだ。今月中旬に