◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）ヤクルトの赤羽由紘内野手（２５）が今季２号となる３ランを放った。７―４と３点リードした７回１死一、二塁。４番手富田の３球目をレフトポール際にたたき込んだ。この１打で先発野手全員安打となり「本当に僕だけ打ってなかったんで、なんとか打ちたいなっていう気持ちで打席に入りました。いい角度で上がり、風が味方してくれた」と笑顔を見せた。チームは３