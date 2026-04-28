珀が、自身が影響を受けリスペクトを持った気鋭のボカロPを迎えての新曲を三連作でリリースすることが発表された。第一弾として、Nora（今夜、あの街から）を迎えて制作をした、新曲「ヒナギク(feat. Nora)」を5月27日(水)に配信リリースすることが決定。この曲は以前珀が参加したNoraの「ツバサ(feat.珀)」へのアンサーソングとなっており、「恐れや不安を抱えながらも夢に向かって自分を奮い立たせながら歩んでいく。それは自分