珀が、自身が影響を受けリスペクトを持った気鋭のボカロPを迎えての新曲を三連作でリリースすることが発表された。

第一弾として、Nora（今夜、あの街から）を迎えて制作をした、新曲「ヒナギク(feat. Nora)」を5月27日(水)に配信リリースすることが決定。

この曲は以前珀が参加したNoraの「ツバサ(feat.珀)」へのアンサーソングとなっており、「恐れや不安を抱えながらも夢に向かって自分を奮い立たせながら歩んでいく。それは自分自身へのエールでもあり、同じような人へのエールでもある、儚さと力強さを併せ持ったミディアムバラード」となっている。

この発表に伴い、新しいアーティスト・ビジュアルも公開された。これまではイラストで表現されていたが、今回自身初となる実写でのビジュアルとなっており、これまでの珀の楽曲達の音像を具現化したような「儚さ」「繊細さ」そして芯の通った「力強さ」を表現した作品となっている。

さらに本日24時には、2023年11月に開催されたオンラインライブより、「深海のリトルクライ」のアコースティック編成でのカバー音原がマスタリング処理を施されてリリースされることも同時にアナウンスされた。

三連作の残り2楽曲に関しての詳細は順次発表予定とのこと。

リリース情報

「深海のリトルクライ」配信URL：https://haku.lnk.to/LittleCry 「ヒナギク (feat. Nora)」2026.5.27(水) 配信リリース