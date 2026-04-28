茉ひるが、5月2日に開催するZepp New Taipe（台北）公演での会場限定CD予約購入特典を本日発表した。特典は、5種類の絵柄のポストカードをランダムでプレゼントされ、抽選で終演後のバックヤードツアーやサイン入りチェキ、サイン入りポスターなどが当たる企画も行う予定とのこと。なお本公演のチケットは、販売開始わずか30分でソールドアウトしており、＜Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 “Auralisia”＞の皮切り公演と