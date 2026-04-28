茉ひるが、5月2日に開催するZepp New Taipe（台北）公演での会場限定CD予約購入特典を本日発表した。

特典は、5種類の絵柄のポストカードをランダムでプレゼントされ、抽選で終演後のバックヤードツアーやサイン入りチェキ、サイン入りポスターなどが当たる企画も行う予定とのこと。なお本公演のチケットは、販売開始わずか30分でソールドアウトしており、＜Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 “Auralisia”＞の皮切り公演ともなっている。

また本日20時に、4月8日に配信リリースされた「天気雨」のリリックビデオも公開された。メジャー2ndシングルとなった「天気雨」は初夏に聴きたいポップロックナンバーだという。リリックビデオは、イベントなどで訪れた香港や台北で撮影された映像や写真をもとに構成されており、楽曲「天気雨」は、6月24日リリース予定の1st EP『Cinema』にも収録予定となっている。

https://www.youtube.com/watch?v=XQuCGsW-NH8

◾️＜Mahiru ONE MAN LIVE ASIA TOUR 2026-2027 “Auralisia”＞

・[台北] 2026年5月2日（土）Zepp New Taipei

・[三重] 2026年6月6日（土）柿安シティホール

・[大阪] 2026年7月26日（日）BANANA HALL

・[愛知] 2026年10月24日（土）NAGOYA JAMMIN

・[東京] 2026年1月23日（土）Spotify O-EAST

チケット詳細：https://x.gd/yC4Nu ◆Zepp New Taipei 会場限定抽選会特典

A賞：バックヤードツアー＋2shot チェキ（10名）

B賞：サイン入りチェキ（20名）

C賞：サイン入りB2ポスター（30名）

参加賞：ポストカード（先着でランダム5種のうち1枚プレゼント） 対象商品：茉ひる／Major 1st EP「Cinema」

通常盤【CD】 現地販売価格：650TWD

詳細：https://wmg.jp/mahiru/news/90772/

◾️メジャー1st EP『Cinema』

2026年6月24日（水）リリース

CD予約：https://mahiru-automobile.lnk.to/Cinema

配信事前予約：https://mahiru-automobile.lnk.to/Cinema_digital CDジャケット写真 配信ジャケット写真 通常盤【CD】 \2,310（税込）

WMS限定盤【CD+ Tシャツ（XLサイズ）】 \4,950（税込）

品番：WPCL-13767（通常盤）／WPCL-60122（WMS限定盤）

価格：税込2,310円（通常盤）／税込4,950円（WMS限定盤） ・収録曲：Major 2nd Single「天気雨」含む全6曲を収録予定。

・通常盤仕様：CD（ジュエルケース）、スペシャル・ブックレット

・スペシャル・ブックレット：歌詞カード＋限定写真フォトブック 20P（予定）

・WMS限定盤Tシャツ：ジャケット写真デザイン（一律XLサイズ）（予定）

※CD収録曲、ジャケット、スペシャル・ブックレットは[通常盤]/[WMS限定盤]共通。 ▼チェーン別購入者先着特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：L判ブロマイド

セブンネットネットショッピング：アクリルクリップバッジ

タワーレコード：アナザージャケットA

WMS・その他応援店：アナザージャケットB

※一部のCDショップ（およびオンラインストア）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のオンラインストアでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびオンラインストア）にてご確認ください。

◾️2ndデジタルシングル「天気雨」

2026年4月8日（水）リリース

配信：https://mahiru-automobile.lnk.to/Sunshower