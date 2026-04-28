ORANGE RANGEが、映画『アギトー超能力戦争ー』主題歌の「ドラマティック平凡」を明日リリースすることをアナウンスした。あわせて、同日19時にMVも公開される。今作は、仮面ライダー生誕55周年記念作品として作られた「仮面ライダーアギト」の新作映画『アギトー超能力戦争ー』主題歌として書き下ろされた1曲。楽曲には”変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む”という映画とも重なるテーマを元に、子供たちだけでは