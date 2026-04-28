ORANGE RANGEが、映画『アギトー超能力戦争ー』主題歌の「ドラマティック平凡」を明日リリースすることをアナウンスした。あわせて、同日19時にMVも公開される。

今作は、仮面ライダー生誕55周年記念作品として作られた「仮面ライダーアギト」の新作映画『アギトー超能力戦争ー』主題歌として書き下ろされた1曲。楽曲には”変わらない想いを抱いて、変化しながら前に突き進む”という映画とも重なるテーマを元に、子供たちだけではなく、日々何かと戦う大人たちにも向けて、本楽曲が心の支えや強さになってほしいという願いも込められているという。

なお、明日公開されるMVについて、先ほどORANGE RANGEのXアカウントにアップされた画像からは、サプライズ出演がありそうな予感もあるとのことなので、ぜひチェックしてみてほしい。

https://youtu.be/ybUEQmmSHP0

◾️＜YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents ORANGE RANGE ㊗25周年 ベストヒット・チャンプルー＞

公演日時：2026年7月26日（日）16:00開場/17:00開演

出演：ORANGE RANGE / [Alexandros]

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１） 公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai ▼ファミリーマート先行

受付期間：〜2026年5月10日（日）23:59まで

券種：

フロントサイド指定席（SOLD OUT）

アリーナ指定席（SOLD OUT）

スタンド指定席

プレミアムラウンジソファBOX席（4名定員）

プレミアムラウンジソファBOX席（3名定員）

プレミアムラウンジカウンター席

ファミリールーム（8名定員）（SOLD OUT）

ファミリールーム（9名定員）

ファミリールーム（12名定員）

詳細：https://yokohama-unite.com/ メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」実行委員会

チケット購入に関するお問い合わせ：https://t.pia.jp/help/index.jsp 公演に関するお問い合わせ：株式会社ハンズオン・エンタテインメント

info@handson.gr.jp（平日10:00〜18:00)

◾️＜ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027＞

特設サイト：https://orangerange.com/feature/25th ▼チケット料金

全席指定：7,300円（税込）

親子席：大人 7,300円（税込）／子供 2,500円（税込）

※親子席について

・子供は「公演当日に小学生以下」の方が対象。

・子供のみの組み合わせは不可。最低大人1枚は必要。（最大購入枚数4枚まで）

・比較的見えやすいお席を確保させていただきます。なお、会場によっては着席指定になる場合がございます。

・年齢確認をさせていただく場合がございますので、身分証をご持参ください。 ▼チケット一般発売日

2026年08月29日(土)〜09月27日(日) 開催公演：2026年06月20日(土) 10:00〜

2026年10月03日(土)〜10月31日(土) 開催公演：2026年07月25日(日) 10:00〜

2026年11月01日(日)〜12月19日(土) 開催公演：2026年08月29日(土) 10:00〜

2027年01月09日(土)〜01月24日(日) 開催公演：2026年10月24日(土) 10:00〜

2027年02月05日(金)〜03月14日(日) 開催公演：2026年12月19日(土) 10:00〜 ▼注意事項

・未就学児童のご入場は、同行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

・お客様を含む会場内の映像・写真が公開される事がありますので予めご了承ください。

・チケット券面には全ての注意事項の記載ができません。また「注意事項」は状況によって変更となる可能性がございます。公演直前にはオフィシャルホームページをご確認いただき、記載されている「注意事項」内容をご了承の上、ご来場をお願いいたします。 ▼ぴあ特別チケット先行

受付期間：〜5月6日（水・祝）23:59

枚数制限：4枚

https://orangerange.com/feature/e53bb18ec975c109b01b3bac582a2291

2026年

08月29日(土) 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：PMエージェンシー 098-898-1331（平日11:00〜15:00）



09月12(土) 埼玉：サンシティ越谷市民ホール 大ホール

開場/開演：17:15/18:00

お問い合わせ：サンシティ越谷市民ホール 048-985-1112



09月13日(日) 栃木：大正堂くろいそみるひぃホール（那須塩原市黒磯文化会館）大ホール

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：大正堂くろいそみるひぃホール 0287-63-3219



09月26火(土) 愛媛：しこちゅ〜ホール（四国中央市市民文化ホール）

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：しこちゅ〜ホール 0896-59-4510



09月27日(日) 広島：東広島芸術文化ホール くらら 大ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：キャンディープロモーション広島 082-249-8334（平日11:00〜17:00）



10月03日(土) 長野：大町市文化会館 エコーホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：大町市文化会館 0261-22-9988



10月04日(日) 新潟：糸魚川市民会館

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：糸魚川市民会館 025-552-5900（火曜-土曜09:00〜17:00）※祝日を除く



10月10日(土) 京都：⽂化パルク城陽 プラムホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：⽂化パルク城陽 0774-55-1010（09:00〜17:00）※休館⽇：毎週⽉曜⽇



10月11日(日) 大阪：オリックス劇場

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00）



10月24日(土) 青森：六ケ所村文化交流プラザ・スワニー

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：六ケ所村文化交流プラザ・スワニー 0175-72-3400（火曜-日曜08:30〜16:30）※祝日を除く



10月25日(日) 岩手：釜石市民ホール TETTO ホールA

開場/開演：16:30/17:00

お問い合わせ：クールマイン 022-796-8700（平日11:00〜19:00）



10月31日(土) 山口：三友サルビアホール（防府市公会堂）

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日12:00〜17:00）/（公財）防府市文化振興財団 0835-26-5151



11月01日(日) 福岡：サザンクス筑後

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：サザンクス筑後 0942-54-1200（火曜-日曜09:00〜19:00）



11月07日(土) 千葉：東金文化会館 大ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00）



11月08日(日) 神奈川：よこすか芸術劇場

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999（平日11:00〜13:00/15:00〜17:00）info@kmmusic.co.jp



11月21日(土) 北海道：名寄市民文化センター EN-RAY HALL

開場/開演：16:30/17:00

お問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日11:00〜18:00）



11月23日(月・祝) 北海道：北斗市総合文化センター かなで〜る

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日11:00〜18:00）



11月27日(金) 高知：高知市文化プラザ かるぽーと 四国銀行ホール（大ホール）

開場/開演：17:45/18:30

お問い合わせ：デューク高知 088-822-4488（平日11:00〜17:00）



11月28日(土) 香川：シアターマド（丸亀市民会館）

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00-17:00）



12月12日(土) 宮城：岩沼市民会館

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info



12月13日(日) 山形：荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info



12月19日(土) 静岡：大井川文化会館ミュージコ

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：焼津市大井川文化会館ミュージコ 054-622-8811



2027年

01月09日(土) 東京：NHKホール

開場/開演：17:00/18:00

お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月-土12:00〜13:00/16:00〜19:00）



01月11日(月・祝) 群馬：館林市文化会館 カルピス®ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：館林市文化会館 0276-74-4111



01月23日(土) 宮崎：⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）



01月24日(日) 大分：別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）



02月05日(金) 長崎：諫早⽂化会館 ⼤ホール

開場/開演：17:45/18:30

お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）



02月06日(土) 福岡：飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモン

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（月-土11:00〜15:00）



02月11日(木・祝) 岡山：マービーふれあいセンター 竹ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：キャンディープロモーション岡山 086-221-8151（平日｜11:00〜17:00）



02月12日(金) 鳥取：米子市公会堂

開場/開演：17:45/18:30

お問い合わせ：YUMEBANCHI（岡山）086-231-3531（平日12:00〜17:00）



02月20日(土) 三重：伊賀市文化会館 さまざまホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：（公財）伊賀市文化都市協会 0595-22-0511



02月21日(日) 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション052ｰ320‐9100



03月06日(土) 栃木：栃木県総合文化センター メインホール

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00）



03月07日(日) 茨城：水戸市民会館グロービスホール

開場/開演：16:30/17:30

お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00）



03月13日(土) 和歌山：御坊市⺠⽂化会館 ⼤ホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666（平⽇15:00〜18:00）info@shimizuonsen.com



03月14日(日) 兵庫：神⼾国際会館こくさいホール

開場/開演：16:45/17:30

お問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666（平⽇15:00〜18:00）info@shimizuonsen.com/神戸国際会館 078-231-8162

▼ツアースケジュール2026年08月29日(土) 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場開場/開演：16:15/17:00お問い合わせ：PMエージェンシー 098-898-1331（平日11:00〜15:00）09月12(土) 埼玉：サンシティ越谷市民ホール 大ホール開場/開演：17:15/18:00お問い合わせ：サンシティ越谷市民ホール 048-985-111209月13日(日) 栃木：大正堂くろいそみるひぃホール（那須塩原市黒磯文化会館）大ホール開場/開演：16:15/17:00お問い合わせ：大正堂くろいそみるひぃホール 0287-63-321909月26火(土) 愛媛：しこちゅ〜ホール（四国中央市市民文化ホール）開場/開演：16:15/17:00お問い合わせ：しこちゅ〜ホール 0896-59-451009月27日(日) 広島：東広島芸術文化ホール くらら 大ホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：キャンディープロモーション広島 082-249-8334（平日11:00〜17:00）10月03日(土) 長野：大町市文化会館 エコーホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：大町市文化会館 0261-22-998810月04日(日) 新潟：糸魚川市民会館開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：糸魚川市民会館 025-552-5900（火曜-土曜09:00〜17:00）※祝日を除く10月10日(土) 京都：⽂化パルク城陽 プラムホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：⽂化パルク城陽 0774-55-1010（09:00〜17:00）※休館⽇：毎週⽉曜⽇10月11日(日) 大阪：オリックス劇場開場/開演：16:30/17:30お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00）10月24日(土) 青森：六ケ所村文化交流プラザ・スワニー開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：六ケ所村文化交流プラザ・スワニー 0175-72-3400（火曜-日曜08:30〜16:30）※祝日を除く10月25日(日) 岩手：釜石市民ホール TETTO ホールA開場/開演：16:30/17:00お問い合わせ：クールマイン 022-796-8700（平日11:00〜19:00）10月31日(土) 山口：三友サルビアホール（防府市公会堂）開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日12:00〜17:00）/（公財）防府市文化振興財団 0835-26-515111月01日(日) 福岡：サザンクス筑後開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：サザンクス筑後 0942-54-1200（火曜-日曜09:00〜19:00）11月07日(土) 千葉：東金文化会館 大ホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00）11月08日(日) 神奈川：よこすか芸術劇場開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：KMミュージック 045-201-9999（平日11:00〜13:00/15:00〜17:00）info@kmmusic.co.jp11月21日(土) 北海道：名寄市民文化センター EN-RAY HALL開場/開演：16:30/17:00お問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日11:00〜18:00）11月23日(月・祝) 北海道：北斗市総合文化センター かなで〜る開場/開演：16:15/17:00お問い合わせ：マウントアライブ 050-3504-8700（平日11:00〜18:00）11月27日(金) 高知：高知市文化プラザ かるぽーと 四国銀行ホール（大ホール）開場/開演：17:45/18:30お問い合わせ：デューク高知 088-822-4488（平日11:00〜17:00）11月28日(土) 香川：シアターマド（丸亀市民会館）開場/開演：16:15/17:00お問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00-17:00）12月12日(土) 宮城：岩沼市民会館開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info12月13日(日) 山形：荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館）開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info12月19日(土) 静岡：大井川文化会館ミュージコ開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：焼津市大井川文化会館ミュージコ 054-622-88112027年01月09日(土) 東京：NHKホール開場/開演：17:00/18:00お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月-土12:00〜13:00/16:00〜19:00）01月11日(月・祝) 群馬：館林市文化会館 カルピス®ホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：館林市文化会館 0276-74-411101月23日(土) 宮崎：⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）01月24日(日) 大分：別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）02月05日(金) 長崎：諫早⽂化会館 ⼤ホール開場/開演：17:45/18:30お問い合わせ：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）02月06日(土) 福岡：飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモン開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424（月-土11:00〜15:00）02月11日(木・祝) 岡山：マービーふれあいセンター 竹ホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：キャンディープロモーション岡山 086-221-8151（平日｜11:00〜17:00）02月12日(金) 鳥取：米子市公会堂開場/開演：17:45/18:30お問い合わせ：YUMEBANCHI（岡山）086-231-3531（平日12:00〜17:00）02月20日(土) 三重：伊賀市文化会館 さまざまホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：（公財）伊賀市文化都市協会 0595-22-051102月21日(日) 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール開場/開演：16:30/17:30お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション052ｰ320‐910003月06日(土) 栃木：栃木県総合文化センター メインホール開場/開演：16:30/17:30お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00）03月07日(日) 茨城：水戸市民会館グロービスホール開場/開演：16:30/17:30お問い合わせ：チケットポート 03-6327-3710（平日10:00〜17:00）03月13日(土) 和歌山：御坊市⺠⽂化会館 ⼤ホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666（平⽇15:00〜18:00）info@shimizuonsen.com03月14日(日) 兵庫：神⼾国際会館こくさいホール開場/開演：16:45/17:30お問い合わせ：清⽔⾳泉 06-6357-3666（平⽇15:00〜18:00）info@shimizuonsen.com/神戸国際会館 078-231-8162