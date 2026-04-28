【モデルプレス＝2026/04/28】純烈の弟分グループ・モナキが、マクドナルドの期間限定ドリンク（4月27日〜）「グリマスシェイク」とコラボレーションしたことがわかった。4月28日、同社の公式X（旧Twitter）にて公開され、SNS上では反響が寄せられている。【写真】“インプ700万超”SNS上で話題を読んだ匂わせ投稿◆純烈の弟分・モナキ、マクドナルドとコラボ同日の8時30分、公式Xには、それぞれ水色、ピンク、イエロー、オレンジ