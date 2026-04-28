純烈の弟分グループ・モナキ、マクドナルド「グリマスシェイク」とコラボで反響殺到 “匂わせ”投稿がインプ700万超え
【モデルプレス＝2026/04/28】純烈の弟分グループ・モナキが、マクドナルドの期間限定ドリンク（4月27日〜）「グリマスシェイク」とコラボレーションしたことがわかった。4月28日、同社の公式X（旧Twitter）にて公開され、SNS上では反響が寄せられている。
【写真】“インプ700万超”SNS上で話題を読んだ匂わせ投稿
同日の8時30分、公式Xには、それぞれ水色、ピンク、イエロー、オレンジの洋服を着た4人が「グリマスシェイク」を持っている手元のみの写真が公開された。投稿には、モナキのメジャーデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の歌詞を連想させる文言「tonight tonight tonight tonight」が添えられており、SNS上では「モナキ？」「マックとコラボすごい」「やばい」などの声が続々と寄せられ、同日18時30分時点で768万インプレッションを記録した。
19時には「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」との文面とともに、モナキのメンバーが「グリマスシェイク」を持ちながら「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の替え歌を歌う動画が公開された。
モナキとマクドナルドとのコラボに、ファンからは「マックすごすぎる」「おめでとう！」「CMが流れるってこと！？」「替え歌になってておもろい」「モナキ最高」「明日飲みに行きます」などの反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）
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◆純烈の弟分・モナキ、マクドナルドとコラボ
同日の8時30分、公式Xには、それぞれ水色、ピンク、イエロー、オレンジの洋服を着た4人が「グリマスシェイク」を持っている手元のみの写真が公開された。投稿には、モナキのメジャーデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の歌詞を連想させる文言「tonight tonight tonight tonight」が添えられており、SNS上では「モナキ？」「マックとコラボすごい」「やばい」などの声が続々と寄せられ、同日18時30分時点で768万インプレッションを記録した。
◆モナキ＆マクドナルドのコラボに反響
モナキとマクドナルドとのコラボに、ファンからは「マックすごすぎる」「おめでとう！」「CMが流れるってこと！？」「替え歌になってておもろい」「モナキ最高」「明日飲みに行きます」などの反響が続々と寄せられている。（modelpress編集部）
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