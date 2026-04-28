ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは２８日の取引終了後、オランダに拠点を置く連結子会社を通じ、ウクライナのディフェンステック企業であるＷｉｎｎｙＬａｂ（ウィニーラボ）と資本・業務提携契約を締結したと発表した。今回の提携に伴い、固定翼型迎撃ドローン「ＴｅｒｒａＡ２」を発売する。ウィニーラボ社は通信妨害やＧＰＳ遮断が常態化する過酷な実戦環境下で、長時間のパトロールと高速な精密迎撃を両立