Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>は２８日の取引終了後、オランダに拠点を置く連結子会社を通じ、ウクライナのディフェンステック企業であるＷｉｎｎｙＬａｂ（ウィニーラボ）と資本・業務提携契約を締結したと発表した。今回の提携に伴い、固定翼型迎撃ドローン「Ｔｅｒｒａ Ａ２」を発売する。ウィニーラボ社は通信妨害やＧＰＳ遮断が常態化する過酷な実戦環境下で、長時間のパトロールと高速な精密迎撃を両立する電動固定翼迎撃ドローンの開発に成功した。テラドローンは新製品の発売を通じてウィニーラボ社の技術及び運用ノウハウを取り込み、防衛分野におけるソリューションの早期確立を目指す。



テラドローンは３月３１日にウクライナのディフェンステック企業であるＡｍａｚｉｎｇ Ｄｒｏｎｅｓ（アメイジング・ドローンズ）と資本・業務提携契約を締結したことを開示していた。新製品「Ｔｅｒｒａ Ａ２」と前回の提携により発売を始めたロケット型迎撃ドローン「Ｔｅｒｒａ Ａ１」を組み合わることで、脅威の距離・速度・侵入経路に応じた最適な迎撃手段を選択できるようになるという。



出所：MINKABU PRESS