立ち飲みフェス実行委員会は5月4日〜6日、「湘南ハイボールフェス」を、鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK(神奈川県藤沢市)で初開催する。湘南ハイボールフェス同イベントでは、富士山や江ノ島を望む開放感抜群の会場で、定番からオリジナルのハイボール、クラフトビールなどを楽しめる。Beer＆Sour STAND会場には、お好み焼きやオムそばといった鉄板メニューから、お酒が進むおつまみまで、ハイボールとの相性を追求したフードが多数集結