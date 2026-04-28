富士山と海を眺めながら乾杯！鵠沼海浜公園で「湘南ハイボールフェス」初開催
立ち飲みフェス実行委員会は5月4日〜6日、「湘南ハイボールフェス」を、鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK(神奈川県藤沢市)で初開催する。
湘南ハイボールフェス
同イベントでは、富士山や江ノ島を望む開放感抜群の会場で、定番からオリジナルのハイボール、クラフトビールなどを楽しめる。
Beer＆Sour STAND
会場には、お好み焼きやオムそばといった鉄板メニューから、お酒が進むおつまみまで、ハイボールとの相性を追求したフードが多数集結する。
鉄板メニューも充実(イメージ)
3日間にわたり、音楽、お笑い、盆踊りなど、ジャンルを超えたアーティストや芸人がステージでイベントを盛り上げる。
ステージショー(イメージ)
湘南ハイボールフェス
同イベントでは、富士山や江ノ島を望む開放感抜群の会場で、定番からオリジナルのハイボール、クラフトビールなどを楽しめる。
Beer＆Sour STAND
会場には、お好み焼きやオムそばといった鉄板メニューから、お酒が進むおつまみまで、ハイボールとの相性を追求したフードが多数集結する。
鉄板メニューも充実(イメージ)
3日間にわたり、音楽、お笑い、盆踊りなど、ジャンルを超えたアーティストや芸人がステージでイベントを盛り上げる。
ステージショー(イメージ)