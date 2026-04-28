県内の3月の有効求人倍率は1.24倍で、4か月ぶりに前の月を上回りました。職を求める1人に対して、求人がいくつあるかを示す有効求人倍率は、先月の県内で1.24倍と前月を0.01ポイント上回りました。4か月ぶりの上昇です。産業別では、「建設業」や「医療・福祉」などで人手不足が続いていますが、「卸売業・小売業」では物価高による仕入れコストの上昇を受けて新規求人が減少しています。長野労働局は、雇用情勢について「堅調に推