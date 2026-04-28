放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。今回は、播磨の国衆・別所家を守るために奮闘した武将をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆