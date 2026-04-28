ファミリーマートで28日、ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とコラボしたキャンペーンが全国の約1万6400店舗にてスタートした。「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売するほか、対象商品のご購入でオリジナルキーホルダーがもらえる。【写真】甘そう！メタモンのわらび餅＆ピカチュウのロールケーキなどキャンペーンの目玉商品として、『ぽ