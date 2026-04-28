俳優の小沼将大（36）が27日夜、自身のXを更新。所属事務所を退所し、俳優活動を引退することを発表した。【写真】引退を発表した小沼将大＆報告全文小沼は【ご報告】と題した文書を投稿。「いつも応援してくださるファンの皆様、お世話になっている関係者の皆様」に宛て、「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と報告した。決断の理由については