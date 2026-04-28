・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３２１．０９（－５７．９９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０８３．５３（－４５．４５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１４１．９２（－１５．９０） ・ロシア・ＲＴＳ １１５１．３５（＋１０．４６） 出所：MINKABU PRESS