【ベルリン＝工藤彩香】ロシアは５月１日から、ロシアのパイプラインを経由する中央アジアのカザフスタンからドイツへの原油供給を停止する。「技術的な制約」が原因だと説明しているが、中東情勢の緊迫化で原油確保が課題となる中、ウクライナ支援を強化するドイツに揺さぶりをかける狙いがありそうだ。ドイツは、ロシアと欧州をつなぐ「ドルジバ・パイプライン」経由でカザフ産原油を輸入している。タス通信によると、アレク