仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』が4月29日から全国公開される。本作で主要キャストの1人である葵るり子を演じたゆうちゃみに、映画初出演への思いなどを聞いた。−出演が決まった時の心境は？「マジ、ドッキリ？」みたいな感じでした。「仮面ライダー」は物心ついた頃から幼なじみみたいな感じで見ていたんで、ほんまに超うれしくて。もう本当にやばかったですね。−最初に脚本を読んだ時の印象は？葵