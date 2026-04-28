28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の6万200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては337.36円安。出来高は6001枚だった。 TOPIX先物期近は3722.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIX現物終値比12.78ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60200 -406001 日経225min