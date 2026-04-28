28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の6万200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては337.36円安。出来高は6001枚だった。



TOPIX先物期近は3722.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIX現物終値比12.78ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 60200 -40 6001

日経225mini 60170 -70 146801

TOPIX先物 3722.5 -9.5 14007

JPX日経400先物 33980 -70 280

グロース指数先物 747 +5 618

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース