　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の6万200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては337.36円安。出来高は6001枚だった。

　TOPIX先物期近は3722.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIX現物終値比12.78ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60200　　　　　 -40　　　　6001
日経225mini 　　　　　　 60170　　　　　 -70　　　146801
TOPIX先物 　　　　　　　3722.5　　　　　-9.5　　　 14007
JPX日経400先物　　　　　 33980　　　　　 -70　　　　 280
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　+5　　　　 618
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース